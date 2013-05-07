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阿姆斯特丹市场报道 | 2013年 5月 8日 星期三 02:10 BJT

欧洲股市：收涨，德国DAX指数创下纪录收盘高位

* FTSEurofirst 300指数收升0.3%，至1,220.94点

* 德国股市涨0.9%，收在8,181.78点的纪录收盘高位

* Euro STOXX 50指数升0.7%，银行股领涨

路透伦敦5月7日 - 欧洲股市周二触及新高，受权重的银行股强劲业绩推动，德国股市指标指数上涨至纪录高位。

多数投资人认为，即使欧洲股市升势短期停顿，但今年将继续逐步攀升，因股市提供的回报高于债市。全球主要央行减息拉低公债的回报。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.3%，报1,220.94点，此为约五年最高。汇丰控股 获利增长，扶助STOXX欧洲600银行指数 升2%。

德国股市DAX指数 升0.9%，触及纪录收盘高位8,181.78点。该指数稍早触及8,206.01点的历史高点。

欧元区绩优股STOXX 50指数 攀升0.7%，至2,769.08点，为约两年来最高收位。

瑞士资产管理公司Da Vinci　Invest AG主管Hendrik Klein“作多”股市，他押注欧洲股市将进一步上涨，他预期德国股市DAX指数在2013年底将触及9,000点。

英国富时100指数 收高0.55%，报6,557.30点。德国DAX指数 升0.86%，报8,181.78点。法国股市CAC 40指数 涨0.37%，报3,921.32点。(完)

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