欧洲股市：收涨，德国DAX指数创下纪录收盘高位

欧洲股市：小幅收低，投资人关注美国众议院医保议案投票
“最终未获通过可能令投资人失望，”LCG分析师Ipek Ozkardeskaya表示，“但值得注意的是，市场主要关注的仍是财政计划，以及无论医保议案投票结果是否令人失望，特朗普政府都可以继续推进其扩张性财政计划。”
* FTSEurofirst 300指数收升0.3%，至1,220.94点
* 德国股市涨0.9%，收在8,181.78点的纪录收盘高位
* Euro STOXX 50指数升0.7%，银行股领涨
路透伦敦5月7日 - 欧洲股市周二触及新高，受权重的银行股强劲业绩推动，德国股市指标指数上涨至纪录高位。
多数投资人认为，即使欧洲股市升势短期停顿，但今年将继续逐步攀升，因股市提供的回报高于债市。全球主要央行减息拉低公债的回报。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.3%，报1,220.94点，此为约五年最高。汇丰控股 获利增长，扶助STOXX欧洲600银行指数 升2%。
德国股市DAX指数 升0.9%，触及纪录收盘高位8,181.78点。该指数稍早触及8,206.01点的历史高点。
欧元区绩优股STOXX 50指数 攀升0.7%，至2,769.08点，为约两年来最高收位。
瑞士资产管理公司Da Vinci Invest AG主管Hendrik Klein“作多”股市，他押注欧洲股市将进一步上涨，他预期德国股市DAX指数在2013年底将触及9,000点。
英国富时100指数 收高0.55%，报6,557.30点。德国DAX指数 升0.86%，报8,181.78点。法国股市CAC 40指数 涨0.37%，报3,921.32点。(完)
“最终未获通过可能令投资人失望，”LCG分析师Ipek Ozkardeskaya表示，“但值得注意的是，市场主要关注的仍是财政计划，以及无论医保议案投票结果是否令人失望，特朗普政府都可以继续推进其扩张性财政计划。”
路透伦敦/米兰3月23日 - 欧洲股市周四攀升，旅游和零售股领涨，因投资者对美国总统特朗普刺激政策的乐观情绪升温，美国众议院即将对特朗普总统的医保议案进行投票。
路透3月22日 - 欧洲股市周三触及两周低位，延续了昨日的跌势，受压于银行股走疲和安全服务公司Gemalto发布利润预警后急挫。