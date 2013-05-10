欧洲股市：刷新五年高位，电信股和医保股领涨

欧洲股市：从16个月高位下滑，因油股和银行股走软
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
* FTSEurofirst 300指数和Euro STOXX 50指数均收高0.4%
* 德股DAX指数创新高
* 英国电信和诺华制药提振电信股和医保股
路透伦敦5月10日 - 欧洲股市周五刷新五年高位，电信股和医保股领涨，交易商表示，主要指数有进一步上升的空间，短期回落可能将是短暂的。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.4%，报1,233.49点，为2008年中来最高。
欧元区蓝筹股指数Euro STOXX 50指数 收高0.4%，报2,785.24点，德股DAX指数 收高0.2%，创下纪录收盘高位8,278.59点。
各国央行降息和注资拖累了债券的回报，带动投资人在股市中寻求更高收益。这提振全球股市在过去一年大涨，FTSEurofirst 300指数自年初以来已劲升近10%。
一些分析师表示，市场在近期大涨后易出现回撤，但整体走势仍正面。
STOXX Europe 600电信股指数 是表现最好的板块，大涨2.1%。英国电信 急升12.3%，此前该公司公布盈利增长，并增加派息。
STOXX Europe 600医保股指数 升1.2%，位居次席，瑞士制药商诺华制药 一产品获得美国监管当局批准后股价上扬2.1%。
英国富时100指数 收高0.49%，报6,624.98点。法国股市CAC 40指数 升0.64%，报3,953.83点。(完)
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。