欧洲股市：从五年高位小幅回落，银行股承压

* FTSEurofirst 300指数收低0.2%，离五年高位仍不远

* 欧元区股票同全球股票相比市盈率较低，但高于10年均值

* 德国商业银行股东为供股作准备

路透伦敦5月13日 - 欧洲股市周一从五年高位小幅回落，对银行业面临的持续问题担忧又起，引发对银行股的获利了结，在过去一个月，银行股是表现第二好的板块。

市场预计德国商业银行 将以大幅折让供股，以及具影响力的卖空机构Muddy Waters对渣打集团 的利空评论拖累STOXX Europe 600银行股指数 大跌1.3%。

但大盘跌幅受限，寻求对近期升势锁定获利的投资人卖盘，部分被寻找低吸机会的买盘所抵消。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.2%，报1,230.12点，离上周五触及的五年高位1,231.05点不远。

“过去几周欧股表现强劲，但同美国和日本等其他主要股市相比，欧股仍落后，所以我认为市场还未过热，”Baring Asset Management欧股部门主管James Buckley表示。

估值方面，欧股情况不一。根据汤森路透StarMine，一方面欧元区蓝筹股 绝对价值较便宜，市盈率仅为15.5，道琼工业指数 为16.4，日本的日经225指数 为24.5。但三个市场中，欧元区蓝筹股是唯一一个市盈率高于过去10年均值的。