欧洲股市：收在五年最收盘新高，受企业季报带动

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
* FTSEurofirst 300指数升0.5%，触及五年收盘新高
* Euro STOXX 50指数及德国股市Dax指数也刷新收盘纪录
路透伦敦5月14日 - 欧洲股市周二触及五年收盘新高，受助于一系列优于预期的企业季报，且资金充裕的投资人青睐股市的迹象再次浮现。
意大利银行Intesa Sanpaolo ，德国邮政 及法国工业集团EADS 升幅居前，此前这些公司公布优于预期的获利，盖过了一些谨慎运营数字的影响。
汤森路透数据显示，本业绩期迄今，欧洲企业表现总体令人失望，在已公布业绩的企业中，48%的获利符合或优于预期，41%的营收符合或优于预估。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.5%，报1,236.62点，此为2008年中来的最高收位。
德股DAX指数 收升0.7%，报8,339.11点，创下纪录最高收位。欧元区Euro STOXX 50指数 收涨0.7%，至2,795.63点，此为2011年7月来最高收位。
英国富时100指数 收高0.82%，报6,686.06点。法国股市CAC 40指数 收升0.53%，报3,966.06点。(完)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。