欧洲股市：收在五年最收盘新高，受企业季报带动

* FTSEurofirst 300指数升0.5%，触及五年收盘新高

* Euro STOXX 50指数及德国股市Dax指数也刷新收盘纪录

路透伦敦5月14日 - 欧洲股市周二触及五年收盘新高，受助于一系列优于预期的企业季报，且资金充裕的投资人青睐股市的迹象再次浮现。

意大利银行Intesa Sanpaolo ，德国邮政 及法国工业集团EADS 升幅居前，此前这些公司公布优于预期的获利，盖过了一些谨慎运营数字的影响。

汤森路透数据显示，本业绩期迄今，欧洲企业表现总体令人失望，在已公布业绩的企业中，48%的获利符合或优于预期，41%的营收符合或优于预估。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.5%，报1,236.62点，此为2008年中来的最高收位。

德股DAX指数 收升0.7%，报8,339.11点，创下纪录最高收位。欧元区Euro STOXX 50指数 收涨0.7%，至2,795.63点，此为2011年7月来最高收位。