欧洲股市：刷新五年高位，瑞郎下挫提振多家瑞士大盘股领涨

欧洲股市：在交投震荡后小幅收涨，受助于油股上升
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
* FTSEurofirst 300指数收高0.7%
* Euro STOXX 50指数升0.5%
* 瑞郎下挫提振瑞士股市
* 原油定价调查拖累能源股
路透伦敦5月15日 - 欧洲股市周三再度刷新五年高位，瑞郎再度下挫应能继续提振该国出口业，多家瑞士大盘股领涨。
瑞银技术分析师表示，欧洲股市可能在6月前回落，但多数交易商和投资人感觉任何回落将会是短暂的，欧股将在今年继续上涨。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.7%，报1,245.66点，此为2008年中来的最高收位。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 收涨0.5%，至2,809.58点。
瑞士SMI指数 大涨1.5%，表现优于其他欧洲股市，瑞士制药集团诺华制药 和罗氏 ，以及食品公司雀巢 对FTSEurofirst 300指数今日上涨居功至伟。
STOXX Europe 600油气股指数 表现逊色，下滑0.4%，因对原油业内定价的调查影响能源企业，包括Statoil 和荷兰皇家壳牌 。
英国富时100指数 收高0.11%，报6,693.55点。德股DAX指数 收升0.28%，报8,362.42点。法国股市CAC 40指数 收升0.41%，报3,982.23点。(完)
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。