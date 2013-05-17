欧洲股市：触及五年新高且连涨四周，由汽车股和景气类股领涨

* FTSEurofirst 300指数升0.2%，Euro STOXX 50指数涨0.4%

* 股指连升第四周

* 美国数据提振FTSEurofirst 300指数至五年新高

* 欧洲汽车市场销售增长，汽车股带动景气类股上升

路透伦敦5月17日 - 欧洲股市周五创下五年新高，且录得连续第四周上涨，因汽车股上涨带动循环景气类股领涨，且美国经济数据强劲。

汽车类股 涨2.9%，因4月欧洲汽车市场在一年半来首次增长，而轮胎制造商米其林(Michelin) 表示，上月欧洲销售上升。

这令与经济成长密切相关的类股攀升，银行股 和零售股 分别升1.5%和0.9%，防御性的医疗保健股 及食品饮料股 则下跌0.6%-0.9%不等。

这些和经济息息相关的循环景气类股扶助泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 上升0.2%，收在1,248.18点的五年收盘新高。该指数本周升1.3%。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 收涨0.4%，至2,817.99点。

欧洲股指在下午交易中扩大涨幅，此前美国公布的消费者信心数据及经济活动数据均优于预期。