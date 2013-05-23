欧洲股市：大跌逾2%，因忧虑美联储将结束货币刺激计划

* FTSEurofirst 300指数和Euro STOXX 50指数均下跌2.1%

* FTSEurofirst 300指数录得2012年7月底来最大单日跌幅

* 一些交易商押注市场下跌将可能持续两个月

* 大部份人士仍看好股市长期表现

路透伦敦5月23日 - 欧洲股市周四录得约一年最大单日跌幅，因忧虑美国经济刺激措施将可能结束，矿业股为跌幅最大的板块之一。

一些投资人和交易商押注欧洲股市回调将持续更长时间，可能超过两个月，但大部份人士仍感觉欧洲股市之后将反弹，恢复在上行轨道之上，至2013年底。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低2.1%，报1,229.94点，此为2012年7月23日下跌2.4%来的最大单日跌幅。

欧元区绩优股Euro STOXX 50 index 下跌2.1%，至2,776.78点。

欧洲股市周四回落，上日美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克称，美联储可能在近期的某次会议中缩减刺激计划。

STOXX 600欧洲基本资源指数 下跌3.4%，因中国经济放缓迹象拖累矿业公司股价下滑。

“欧洲股市略为回落，但长期上行趋势仍完好无损，”XBZ Ltd欧洲股市期权经纪Mike Turner说。

资产管理公司Da Vinci Invest交易及资产管理部主管Hendrik Klein也看多欧洲股市。