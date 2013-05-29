欧洲股市：收低，因美联储刺激计划的不确定性

* FTSEurofirst 300指数跌1.8%，至1,223.50点

* Euro STOXX 50指数收低1.7%，报2,786.54点

* 担忧美联储结束QE，打压股市

路透伦敦5月29日 - 欧洲股市周三下跌，因对美国将缩减经济刺激计划规模规的忧虑重燃，且部份交易商预期欧洲股市短期进一步上涨将受限。

诸如美国联邦储备理事会(美联储/FED)等全球主要央行向经济挹注流动性及维持低利率，引发全球股市今年大涨，由于股市攀升，拉低公债回报，且驱使投资人从股市中寻求更高回报。

不过，美国经济复苏迹象令市场预期美联储可能很快缩减这些刺激计划的规模，股市在周三回落，此前美国公债上涨，因预计美联储可能很快结束刺激措施。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌1.8%，报1,223.50点。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 跌1.7%，报2,786.54点。

FTSEurofirst 300指数从年初迄今上升8%，Euro STOXX 50指数同期上扬6%，部份交易商称，现在是卖出股票对近期涨势获利了结的好时候。