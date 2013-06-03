欧洲股市：收低，受全球经济忧虑拖累

* FTSEurofirst 300指数收低0.7%

* 今年表现最好的类股面临获利了结

* 摩根大通建议低吸

路透伦敦6月3日 - 欧洲股市周一下滑，因担心德国和美国经济状况，促使投资人对近几个月表现最好的类股获利了结。

美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示上月美国制造业意外萎缩，这对欧洲商品的需求而言不是个好兆头。

之前中国公布的制造业数据也不佳，而国际货币基金组织(IMF)将德国今年经济成长预估下调一半。

经济疲弱的前景殃及对企业盈利成长的预估，而在股市受助于央行政策大涨12个月后，最有可能带动股市继续走强的可能就是企业盈利了。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.7%，报1,207.65点。

在过去三个月领跑的电信股 和医保股 今日领跌，跌幅均超过1%。

但今年表现明显落后的矿业股 今日一枝独秀，小幅收高。

从基本面的角度，摩根大通分析师继续看到欧股的较长期吸引力，该行建议低吸。