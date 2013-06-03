欧洲股市：收低，受全球经济忧虑拖累

欧洲股市：小幅收低，投资人关注美国众议院医保议案投票
“最终未获通过可能令投资人失望，”LCG分析师Ipek Ozkardeskaya表示，“但值得注意的是，市场主要关注的仍是财政计划，以及无论医保议案投票结果是否令人失望，特朗普政府都可以继续推进其扩张性财政计划。”
* FTSEurofirst 300指数收低0.7%
* 今年表现最好的类股面临获利了结
* 摩根大通建议低吸
路透伦敦6月3日 - 欧洲股市周一下滑，因担心德国和美国经济状况，促使投资人对近几个月表现最好的类股获利了结。
美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示上月美国制造业意外萎缩，这对欧洲商品的需求而言不是个好兆头。
之前中国公布的制造业数据也不佳，而国际货币基金组织(IMF)将德国今年经济成长预估下调一半。
经济疲弱的前景殃及对企业盈利成长的预估，而在股市受助于央行政策大涨12个月后，最有可能带动股市继续走强的可能就是企业盈利了。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.7%，报1,207.65点。
在过去三个月领跑的电信股 和医保股 今日领跌，跌幅均超过1%。
但今年表现明显落后的矿业股 今日一枝独秀，小幅收高。
从基本面的角度，摩根大通分析师继续看到欧股的较长期吸引力，该行建议低吸。
英国富时100指数 收低0.88%，报6,525.12点。德国股市DAX指数 收低0.76%，报8,285.80点。法国股市CAC 40指数 收低0.71%，报3,920.67点。(完)
“最终未获通过可能令投资人失望，”LCG分析师Ipek Ozkardeskaya表示，“但值得注意的是，市场主要关注的仍是财政计划，以及无论医保议案投票结果是否令人失望，特朗普政府都可以继续推进其扩张性财政计划。”
路透伦敦/米兰3月23日 - 欧洲股市周四攀升，旅游和零售股领涨，因投资者对美国总统特朗普刺激政策的乐观情绪升温，美国众议院即将对特朗普总统的医保议案进行投票。
路透3月22日 - 欧洲股市周三触及两周低位，延续了昨日的跌势，受压于银行股走疲和安全服务公司Gemalto发布利润预警后急挫。