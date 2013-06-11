欧洲股市：下挫至六周低点，因投资人再度担心央行或缩减刺激措施

欧洲股市：继续高歌猛进，德股DAX指数逼近纪录高位
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
* FTSEurofirst 300指数跌1.2%，至4月底来最低
* 对未来央行支持措施的新忧虑打压市场
* 交易商预计短期内欧股将进一步下滑
* 较长期前景仍正面
路透伦敦6月11日 - 欧洲股市周一挫至六周低点，因投资人再度担心央行可能缩减支持措施，遂转趋谨慎，部份交易商预计短期内欧股可能进一步走软。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌1.2%，报1,179.57点，为4月22日收在1,155点来最低收位。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 下挫1.3%，报2,683.20点，欧元区公债收益率全线上升。
交易商表示，日本央行周二决定不追加新的刺激措施令人失望，且投资人持续担心美联储可能很快缩减刺激计划。
XBZ欧股选择权经纪Mike Turner表示，技术面而言，欧股还将下跌。Euro STOXX指数可能轻易就将再跌2%，至2,600点。
欧股今日全面走软，矿业股跌幅最大，STOXX欧洲基本资源股指数 重挫2.5%。
不过许多投资人仍感觉市场在未来两个月回调后将很快重拾升势。
英国富时100指数 收跌0.94%，报6,340.08点。德国股市DAX指数 下挫1.03%，报8,222.46点。法国股市CAC 40指数 收跌1.39%，报3,810.56点。(完)
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。
汽车类股也大幅上涨，升1.6%，德国大陆集团和大众汽车攀升，扶助德国DAX指数升1.35%，创2015年4月以来的最高收位。