欧洲股市：小幅收高，因美国数据疲弱缓和对美联储将缩减购债的担忧

* FTSEurofirst 300指数收高0.2%

* 本周欧股连跌第四周

* 成交低迷令市场波动被放大

路透伦敦6月14日 - 欧洲股市周五收高，受欧元区购并活动迹象支撑，且美国经济数据疲弱，支持了需要央行刺激措施的观点。

美国公布上月工业生产意外没有成长，6月消费者信心指数不及预期，缓和了市场对美联储可能提前缩减购债规模的担忧。

数据扶助泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 在震荡交投中回稳，收高0.2%，报1,175.92点，但升幅太小，不足以挽回该指数连跌四周的局面，这是春季以来最长跌势。

“问题是市场交投非常清淡，所以任何走势都被过度夸大...但我仍保持谨慎乐观。”Newedge策略师Neil Marsh表示。

近期市场颓势已鼓励一些投资人吸纳本月遭重创股份。基本资源类股 、金融股 、地产股 和汽车股 都上涨。花旗因估值因素将基本资源类股评级上调至“加码””。

但表现最佳的个股是受购并活动前景提振。

爱尔兰制药商Elan 为对抗Royalty Pharma的恶意收购，寻求被其他公司收购，该股大涨8.4%。

诺基亚 大涨4.7%，因报导称西门子 正同私募股权基金洽商出售其同诺基亚的设备合资企业Nokia Siemens Networks。