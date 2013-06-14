欧洲股市：小幅收高，因美国数据疲弱缓和对美联储将缩减购债的担忧

欧洲股市：上涨，因投资者看多情绪增长和零售股表现抢眼
路透伦敦/米兰3月23日 - 欧洲股市周四攀升，旅游和零售股领涨，因投资者对美国总统特朗普刺激政策的乐观情绪升温，美国众议院即将对特朗普总统的医保议案进行投票。
* FTSEurofirst 300指数收高0.2%
* 本周欧股连跌第四周
* 成交低迷令市场波动被放大
路透伦敦6月14日 - 欧洲股市周五收高，受欧元区购并活动迹象支撑，且美国经济数据疲弱，支持了需要央行刺激措施的观点。
美国公布上月工业生产意外没有成长，6月消费者信心指数不及预期，缓和了市场对美联储可能提前缩减购债规模的担忧。
数据扶助泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 在震荡交投中回稳，收高0.2%，报1,175.92点，但升幅太小，不足以挽回该指数连跌四周的局面，这是春季以来最长跌势。
“问题是市场交投非常清淡，所以任何走势都被过度夸大...但我仍保持谨慎乐观。”Newedge策略师Neil Marsh表示。
近期市场颓势已鼓励一些投资人吸纳本月遭重创股份。基本资源类股 、金融股 、地产股 和汽车股 都上涨。花旗因估值因素将基本资源类股评级上调至“加码””。
但表现最佳的个股是受购并活动前景提振。
爱尔兰制药商Elan 为对抗Royalty Pharma的恶意收购，寻求被其他公司收购，该股大涨8.4%。
诺基亚 大涨4.7%，因报导称西门子 正同私募股权基金洽商出售其同诺基亚的设备合资企业Nokia Siemens Networks。
英国富时100指数 收高0.06%，报6,308.26点。德国股市DAX指数 升0.4%，报8,127.96点。法国股市CAC 40指数 收高0.19%，报3,805.16点。(完)
路透伦敦/米兰3月23日 - 欧洲股市周四攀升，旅游和零售股领涨，因投资者对美国总统特朗普刺激政策的乐观情绪升温，美国众议院即将对特朗普总统的医保议案进行投票。
路透3月22日 - 欧洲股市周三触及两周低位，延续了昨日的跌势，受压于银行股走疲和安全服务公司Gemalto发布利润预警后急挫。
路透米兰3月21日 - 欧洲股市周二下跌，逆转了稍早的升幅，因对美国总统特朗普推动改革能力的不安情绪盖过了法国总统竞选辩论带来的令人宽慰的消息。