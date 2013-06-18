欧洲股市：小幅收低，市场静待美联储刺激措施前景线索

* FTSEurofirst 300指数跌0.1%

* 美联储即将宣布决议，成交量为约90日均值的80%

* 路透调查显示年底前欧股将重拾升势

路透伦敦6月18日 - 欧洲股市周二持稳，在区内经济强度以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能多快开始缩减刺激措施更明朗前，投资人不愿大举押注。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.1%，报1,183.44点，较上月触及的五年高位低约6%。

欧洲数据好坏不一对市场支撑作用有限，投资人密切关注的ZEW指数显示德国经济信心增强，但现况指数恶化。

凸显对本周美联储会议结果不确定的是，一个月隐含波动性 反弹，成交低迷，FTSEurofirst 300指数成交量仅为90日均值的八成。

但较长期而言，投资人仍预计欧股将进一步上涨。路透调查显示，分析师预计目前至年底欧股主要指数将录得单位数高端的百分比升幅。

部分分析师表示，近期市场颓势提供了买入有实力企业的良机，花旗因估值因素等上调汇丰控股 投资评级。