欧洲股市：大跌，波动性指数创九个月高位

欧洲股市：继续高歌猛进，德股DAX指数逼近纪录高位
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
* FTSEurofirst 300指数下挫1.6%至1,114.19点
* FTSEurofirst 300指数跌至去年11月29日来最低收位
* Euro STOXX 50指数大跌1.5%
* Euro STOXX波动性指数升至九个月高位
* 交易商称市场短期内可能进一步下滑
路透伦敦6月24日 - 欧洲股市周一下挫，投资人的担忧加重令波动性指数升至九个月高位，市场担心中国信贷紧张以及美国缩减刺激经济措施。
交易商和投资人表示，大跌走势尚未结束，部分投资人采用“卖权”以押注未来一个月诸如德股DAX指数 等主要指数还将进一步下滑。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低1.6%，报1,114.19点，为去年11月29日来最低收位。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 收低1.5%，报2,511.83点。
Euro STOXX 50波动性指数 大涨5.2%，至九个月高位25.30点。
全球股市在5月底创下纪录高位，但之后在美联储主席贝南克证实联储可能很快缩减量化宽松政策后，股市回撤。
中国的银行上周资金紧张的迹象也令跌势加剧，泛欧STOXX Europe 600指数 自5月底触及高位后市值已经蒸发约8,770亿欧元。
回落走势令欧股回吐今年的升幅。FTSEurofirst 300指数今年迄今跌了1.7%，Euro STOXX 50指数跌了近5%，德股DAX指数今年迄今仅升1.1%。
英国富时100指数 收低1.42%，报6,029.10点。德国股市DAX指数 跌1.24%，报7,692.45点。法国股市CAC 40指数 收低1.71%，报3,595.63点。(完)
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。
汽车类股也大幅上涨，升1.6%，德国大陆集团和大众汽车攀升，扶助德国DAX指数升1.35%，创2015年4月以来的最高收位。