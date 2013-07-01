欧洲股市：意大利和西班牙股市大涨扶助欧股第三季开局强劲

欧洲股市：在交投震荡后小幅收涨，受助于油股上升
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
* FTSEurofirst 300指数升1%，Euro STOXX 50指数升0.8%
* 过去七季中，FTSEurofirst 300指数均在首日上涨
* 西班牙和意大利股市受制造业数据带动表现突出
路透伦敦7月1日 - 欧洲股市周一上涨，因南欧经济数据优于预期，且购并活动鼓励基金经理人在第三季首日建仓。
西班牙IBEX指数 和意大利FTSE MIB指数 分别大涨1.9%和1.5%，在欧洲各国股指中领跑，受制造业数据优于预期支持。
Coutts英国投资长Alan Higgins表示，近几周，他一直在增持股市仓位，并开始买入更依赖经济成长的个股。Coutts管理价值308亿英镑资产。
旅游休闲类股 、金融服务类股 和基本资源类股 周一是表现最佳的板块，涨幅介乎2-2.8%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高1%，报1,163.58点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 升0.8%，报2,622.62点。
在过去几个季度，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数都在首日上涨。
诺基亚 收高3.7%，成交量为90日均值的两倍，因此前该公司同意收购西门子 在双方的合资公司诺基亚西门子通信(NSN)的股权。
英国富时100指数 收高1.49%，报6,307.78点。德国股市DAX指数 升0.31%，报7,983.92点。法国股市CAC 40指数 收高0.76%，报3,767.48点。(完)
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。