欧洲股市：回落，失守重要技术水准为后市进一步走软打开了大门

欧洲股市：创近16个月最高收位，市场轻松看待英国正式启动脱欧日
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。
* FTSEurofirst 300指数跌0.4%
* Euro STOXX 50指数跌0.7%，失守200日移动均线
* 成交清淡，凸显对美联储政策前景和业绩期的不确定性
路透伦敦7月2日 - 欧洲股市周二在淡静交投中收低，失守重要技术水准为后市进一步走软打开了大门。
美国工厂订单数据略胜预期令市场更加不安，尽管投资人对美国经济改善的迹象表示欢迎，但担心这可能促使美联储缩减购债，而美联储的刺激措施是今年全球股市上扬的推动因素。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.4%，报1,158.77点。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 跌0.7%，报2,603.20点，此前失守200日移动均线切入位。
Commerzbank Corporates and Markets技术分析师Petra Kerssenbrock表示，“短期支撑位在约2,588点区域，市场可能再度跌穿该水准。”
根据汤森路透Datastream，EuroSTOXX 50指数中跌穿200日移动均线的成份股上周达到37家，一个月前为约六家，尽管之后减少至26家，但仍是过去一年的最高水准之一。
根据汤森路透StarMine，在过去30天，分析师下调本季欧洲企业盈利预估3.5%，降幅最大的是银行股、消费服务类股和科技股。
英国富时100指数 收低0.06%，报6,303.94点。德国股市DAX指数 跌0.92%，报7,910.77点。法国股市CAC 40指数 收低0.66%，报3,742.57点。(完)
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。
汽车类股也大幅上涨，升1.6%，德国大陆集团和大众汽车攀升，扶助德国DAX指数升1.35%，创2015年4月以来的最高收位。
路透米兰3月27日 - 欧洲股市周一下滑，受矿业股和银行股跌势拖累，此前美国总统特朗普因支持票不足撤回医改议案，立法首战以失败告终，令投资人担心他兑现财政刺激政策承诺的能力。