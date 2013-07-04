欧洲股市：大涨逾2%，因欧洲央行和英国央行称将继续执行刺激计划

* FTSEurofirst 300指数劲升2.44%，录得11个月来最大单日升幅

* EuroSTOXX 50指数升穿200日移动均线

路透伦敦7月4日 - 欧洲股市周四大涨，录得11个月来最大单日升幅，此前英国央行和欧洲央行暗示不急于撤走其刺激计划，和美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策前景相悖。

英国央行意外地表示，投资人对利率未来攀升反应得太快。这次是新任英国央行总裁卡尼首次出席央行政策会议。

欧洲央行总裁德拉吉则表示，欧元区将继续保持低利率，且可能进一步降息，而撤走刺激计划仍言之尚早。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高2.44%，报1,178.99点，此为2012年8月来最大单日升幅。英国股市富时100指数 攀升3.08%，至6,421.67点。

欧元区EuroSTOXX 50指数 扬升3%，报2,646.54点，成交量为90日均值的104%，尽管今日美国市场因假休市。

EuroSTOXX 50指数上涨，升穿了在200日移动均线的技术阻力位。

银行股升幅居前，劲涨3.8%。银行股对央行提供流动性及低成本资金的消息得益最大。