欧洲股市：受汽车股拖累脱离五年高位，市场静待美联储政策决定

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数跌0.5%，脱离五年高位

* 汽车股领跌，因数据显示销售下降

路透伦敦9月17日 - 欧洲股市周二受汽车股拖累脱离五年高位，因数据显示，8月汽车销售下降，损及投资者近期对该行业的乐观情绪。

投资者今日不愿对股市进行大举押注，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)从周二开始举行为期两日的政策会议，预计决策者将在会后决定将每月资产购买规模缩减100亿美元。过去一年，美联储的刺激政策扶助欧洲股市大涨30%。

汽车股跌幅最大，汽车分项指数 跌1.4%，之前公布的数据显示，8月欧洲汽车销售骤降4.9%。引发部分获利了结，因受欧洲经济数据改善提振，该板块自7月以来大涨21%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.5%，报1,252.36点，前一日收在2008年6月以来最高。

强于预期的经济数据提振该指数自6月触及低位后反弹约13%，美联储在5月首次暗示将开始缩减购债规模。

美银美林的一项调查显示，9月投资者增加对英国和欧元区股市的资金配置至11年和六年最高，并将全球债市的资金配置降至七年低位，因其为成长加速和通胀攀升作准备。