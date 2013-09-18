欧洲股市：在美联储宣布货币政策决定前在五年高位附近盘整

欧洲股市：收低，基本金属矿业股和银行股领跌
路透米兰3月27日 - 欧洲股市周一下滑，受矿业股和银行股跌势拖累，此前美国总统特朗普因支持票不足撤回医改议案，立法首战以失败告终，令投资人担心他兑现财政刺激政策承诺的能力。
* FTSEurofirst 300指数收高0.5%，接近五年高位
* 保持区间交投，静待美联储预计的缩减购债措施
路透伦敦9月18日 - 欧洲股市周三在五年高位附近徘徊，保持在周度交投区间内，因预计美联储将宣布削减对股市有利的刺激措施，投资人保持观望。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.5%，报1,258.43点，科技股 领涨，因交易商臆测晶片生产商ARM Holdings 可能被收购，且诺基亚 评级获跳升提振股价。
FTSEurofirst 300指数在周一触及的五年高位1,262.25点略下方徘徊，稳稳处于本周1%的交投区间内。
在美联储1800GMT货币政策声明发布前，投资人不愿大举押注。市场预计美联储将会把目前每月850亿美元的购债计划缩减100亿美元。
由于市场已经消化了小幅缩减购债的预期，未来缩减购债进度的暗示可能为未来几个月市场走势确立基调。
英国富时100指数 跌0.17%，至6,558.82点；德国DAX指数 收高0.45%，报8,636.06点；法国股市CAC 40指数 收高0.6%，报4,170.40点。(完)
路透米兰3月27日 - 欧洲股市周一下滑，受矿业股和银行股跌势拖累，此前美国总统特朗普因支持票不足撤回医改议案，立法首战以失败告终，令投资人担心他兑现财政刺激政策承诺的能力。
“最终未获通过可能令投资人失望，”LCG分析师Ipek Ozkardeskaya表示，“但值得注意的是，市场主要关注的仍是财政计划，以及无论医保议案投票结果是否令人失望，特朗普政府都可以继续推进其扩张性财政计划。”
路透伦敦/米兰3月23日 - 欧洲股市周四攀升，旅游和零售股领涨，因投资者对美国总统特朗普刺激政策的乐观情绪升温，美国众议院即将对特朗普总统的医保议案进行投票。