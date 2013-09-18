欧洲股市：在美联储宣布货币政策决定前在五年高位附近盘整

* FTSEurofirst 300指数收高0.5%，接近五年高位

* 保持区间交投，静待美联储预计的缩减购债措施

路透伦敦9月18日 - 欧洲股市周三在五年高位附近徘徊，保持在周度交投区间内，因预计美联储将宣布削减对股市有利的刺激措施，投资人保持观望。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.5%，报1,258.43点，科技股 领涨，因交易商臆测晶片生产商ARM Holdings 可能被收购，且诺基亚 评级获跳升提振股价。

FTSEurofirst 300指数在周一触及的五年高位1,262.25点略下方徘徊，稳稳处于本周1%的交投区间内。

在美联储1800GMT货币政策声明发布前，投资人不愿大举押注。市场预计美联储将会把目前每月850亿美元的购债计划缩减100亿美元。

由于市场已经消化了小幅缩减购债的预期，未来缩减购债进度的暗示可能为未来几个月市场走势确立基调。