欧洲股市：微升，美国预算僵局限制股市升幅

* FTSEurofirst 300指数和Euro STOXX 50指数均微升0.1%

* 爱立信和Dassault Systemes下滑，打压科技股

* 美国预算僵局令欧股指数升幅受限

* 多数投资人仍预计美国最终将达成债务协议

路透伦敦10月14日 - 欧洲股市周一小涨，因美国预算僵局限制股市升幅，爱立信(Ericsson 和Dassault Systemes 下挫，打压科技股。

较长期投资人押注欧洲股市升势保持完整，预计美国最终将达成协议化解预算僵局，不过其他投资人态度谨慎，担心市场短期内可能将波动。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.1%，报1,252.47点，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 升0.1%，报2,977.69点，为两年半新高。

STOXX Europe 600科技股指数 为表现最差的板块，下挫0.9%，因爱立信大跌2.1%及Dassault Systemes重挫10.5%拖累。

爱立信下滑是因巴克莱下调该股投资评级，而Dassault Systemes重挫是因预警订单少与预期可能拖累营收增长。

美国预算僵局持续也拖累欧股表现，美国财长杰克卢表示，美国将在10月17日触及16.7万亿美元的举债上限。

Euro STOXX 50波动性指数 大涨10.4%反应出市场对美国局势短期不确定性的担忧。

尽管多数投资人预计美国最终将达成协议，但部分投资人利用目前的不确定性作为对今年迄今升势获利了结的借口，FTSEurofirst 300指数今年迄今升11%，Euro STOXX 50指数期内升13%。