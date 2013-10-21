欧洲股市：刷新五年高位，受飞利浦和思爱普稳健业绩和财测带动

* FTSEurofirst 300指数收高0.3%，创下五年新高

* 德股DAX指数创新高，西班牙IBEX指数升至约两年高位

* 思爱普和飞利浦大涨对大盘指数贡献最多

路透伦敦10月21日 - 欧洲股市泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数周一触及五年新高，因绩优股企业飞利浦 和思爱普 业绩和财测稳健。

尽管部分交易商感觉欧股可能在未来两三周回软，因投资人将对近期升势锁定获利，但大多数投资人仍预计年底前欧股将普涨。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.3%，报1,281.09点，为五年收盘新高。

德股DAX指数 触及8,876.14点新高，之后略有回落，收盘微升0.02%，报8,867.22点。西班牙IBEX指数 连续第二个交易日破万点关口，收高0.4%，报10,037.80点，为逾两年最高。

企业软件公司思爱普和电器生产商飞利浦为FTSEurofirst 300指数贡献最大。

飞利浦公布第三季净利增长近两倍后，股价猛涨5.3%，思爱普维持全年财测，尽管有外汇风险，该股收高4.8%。

尽管欧洲企业第三季业绩期才过去不到十分之一，但初期情况颇为正面，根据汤森路透StarMine数据，盈利较预估高3.3%，美国企业第三季盈利则大致符合预期。

美国政府在部分关门逾两周后，本周将开始陆续公布被推迟的数据，一些交易商在数据发布前不愿大举押注。