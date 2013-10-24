欧洲股市：重拾升势，受企业业绩和中国制造业数据带动

欧洲股市：微幅收高，本季录得两年来最佳季度表现
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
* FTSEurofirst 300指数收高0.5%，离五年高位仅差6点
* 戴姆勒和北欧银行在公布业绩后上扬
路透伦敦10月24日 - 欧洲股市周四回升向五年高位，因多家企业公布强劲业绩，且最大金属消费国-中国公布的制造业数据令人鼓舞。
汽车股 领跑，上扬1.7%，因此前德国戴姆勒 在第三季业绩表现优于预期后，上调第四季业绩预估，该股劲升3.3%。
强劲业绩也提振金融股，北欧的银行DNB 和SEB 公布优于预期的业绩，扶助抵消了瑞信 业绩疲弱的影响。
业绩期内给市场带来一些谨慎情绪的是部分强劲业绩是受到成本降低扶助，包括来自制药商Shire 或工业集团ABB 。不过投资人仍预计新年盈利将进一步改善。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.5%，报1,285.89点，从昨日跌势中反弹，回升向周二触及的五年高位1,291.93点。
周四公布的调查显示，中国10月制造业活动升温，说明经济或已企稳，即便仍未强劲反弹。 数据带动矿业股 涨幅居前。
英国富时100指数 收高0.58%，至6,713.18点；德股DAX指数 收高0.68%，报8,980.63点，法国股市CAC 40指数 收高0.35%，报4,275.69点。(完)
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。