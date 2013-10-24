欧洲股市：重拾升势，受企业业绩和中国制造业数据带动

* FTSEurofirst 300指数收高0.5%，离五年高位仅差6点

* 戴姆勒和北欧银行在公布业绩后上扬

路透伦敦10月24日 - 欧洲股市周四回升向五年高位，因多家企业公布强劲业绩，且最大金属消费国-中国公布的制造业数据令人鼓舞。

汽车股 领跑，上扬1.7%，因此前德国戴姆勒 在第三季业绩表现优于预期后，上调第四季业绩预估，该股劲升3.3%。

强劲业绩也提振金融股，北欧的银行DNB 和SEB 公布优于预期的业绩，扶助抵消了瑞信 业绩疲弱的影响。

业绩期内给市场带来一些谨慎情绪的是部分强劲业绩是受到成本降低扶助，包括来自制药商Shire 或工业集团ABB 。不过投资人仍预计新年盈利将进一步改善。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.5%，报1,285.89点，从昨日跌势中反弹，回升向周二触及的五年高位1,291.93点。

周四公布的调查显示，中国10月制造业活动升温，说明经济或已企稳，即便仍未强劲反弹。 数据带动矿业股 涨幅居前。