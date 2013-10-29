欧洲股市：受能源股推动收高，因BP和Saipem业绩强劲

* FTSEurofirst 300指数上升0.4%

* BP和Saipem公布业绩后，燃点能源股涨势

* 瑞银股价受创，因增加诉讼支出拨备

路透伦敦10月29日 - 欧洲股市周二小幅上升，因BP 和Saipem 公布优于预期的业绩，燃点油股涨势。油股在今年股市涨势中表现落后。

诺基亚 周二对旗下的电信设备业务Nokia Solutions and Networks(NSN)给出乐观预测，令市场对其业务好转产生希望。 诺基亚股价急升7%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.4%，报1,288.06点，距离上周触及的五年高位相差不足5点。

能源股对涨势的帮助最大，权重的BP 大涨5.6%，此前公司公布好于预期的业绩，且承诺将出售更多资产，并将所得回馈给股东。

在受冷落的个股中，意大利石油服务公司Saipem周二令原本押注其将发布第三季盈警的市场人士感到意外，该公司确认全年获利预估。

Saipem股价跳涨4.7%，令作空的市场人士措手不及。

瑞银 股价下挫7.7%，因消息指该行被要求增加拨备，以防需要支付更多的诉讼和解费用。