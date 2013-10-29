欧洲股市：受能源股推动收高，因BP和Saipem业绩强劲

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
* FTSEurofirst 300指数上升0.4%
* BP和Saipem公布业绩后，燃点能源股涨势
* 瑞银股价受创，因增加诉讼支出拨备
路透伦敦10月29日 - 欧洲股市周二小幅上升，因BP 和Saipem 公布优于预期的业绩，燃点油股涨势。油股在今年股市涨势中表现落后。
诺基亚 周二对旗下的电信设备业务Nokia Solutions and Networks(NSN)给出乐观预测，令市场对其业务好转产生希望。 诺基亚股价急升7%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.4%，报1,288.06点，距离上周触及的五年高位相差不足5点。
能源股对涨势的帮助最大，权重的BP 大涨5.6%，此前公司公布好于预期的业绩，且承诺将出售更多资产，并将所得回馈给股东。
在受冷落的个股中，意大利石油服务公司Saipem周二令原本押注其将发布第三季盈警的市场人士感到意外，该公司确认全年获利预估。
Saipem股价跳涨4.7%，令作空的市场人士措手不及。
瑞银 股价下挫7.7%，因消息指该行被要求增加拨备，以防需要支付更多的诉讼和解费用。
英国富时100指数 收高0.73%，至6,774.73点；德股DAX指数 收涨0.48%，报9,022.04点；法国股市CAC 40指数 收升0.62%，报4,278.09点。(完)
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
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