欧洲股市：保持在五年高位附近，因企业业绩强劲

路透伦敦10月30日 - 泛欧绩优股指数周三收在五年高位附近，受助于汽车制造商福斯汽车(大众汽车, Volkswagen) 和挪威综合企业Orkla 等企业发布良好的最新业务资料。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 最初上涨0.6%，触及1,296.37点的五年新高位，之后尾盘收平在1,287.57点，该指数自10月初迄今上升约3%。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 下滑0.3%，至3,040.69点，德国DAX指数 下跌0.13%，报9,010.27点，稍早触及9,070.17点的纪录新高。

一些交易商说，短期而言，股市在本周结束前可能回落约1%，因交易商对10月股市涨势获利了结。

但其他交易商焦点放在对股市较长期看多的观点上，预期股市上涨至至2013年底。

大众汽车和Orkla是FTSEurofirst 300指数中升幅居前的个股之一，此前这些公司公布的数据符合市场预期或优于市场预估。

大众汽车劲升5.6%，此前公布其轿车品牌奥迪(Audi)和保时捷销售创纪录高位，许多投资人原本预期大众汽车季报疲弱。

根据汤森路透StarMine数据，在已公布季报的泛欧STOXX 600指数 成份股企业中53%第三季业绩符合市场预期或优于市场预估。