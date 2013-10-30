欧洲股市：保持在五年高位附近，因企业业绩强劲

欧洲股市：小幅收低，投资人关注美国众议院医保议案投票
“最终未获通过可能令投资人失望，”LCG分析师Ipek Ozkardeskaya表示，“但值得注意的是，市场主要关注的仍是财政计划，以及无论医保议案投票结果是否令人失望，特朗普政府都可以继续推进其扩张性财政计划。”
路透伦敦10月30日 - 泛欧绩优股指数周三收在五年高位附近，受助于汽车制造商福斯汽车(大众汽车, Volkswagen) 和挪威综合企业Orkla 等企业发布良好的最新业务资料。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 最初上涨0.6%，触及1,296.37点的五年新高位，之后尾盘收平在1,287.57点，该指数自10月初迄今上升约3%。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 下滑0.3%，至3,040.69点，德国DAX指数 下跌0.13%，报9,010.27点，稍早触及9,070.17点的纪录新高。
一些交易商说，短期而言，股市在本周结束前可能回落约1%，因交易商对10月股市涨势获利了结。
但其他交易商焦点放在对股市较长期看多的观点上，预期股市上涨至至2013年底。
大众汽车和Orkla是FTSEurofirst 300指数中升幅居前的个股之一，此前这些公司公布的数据符合市场预期或优于市场预估。
大众汽车劲升5.6%，此前公布其轿车品牌奥迪(Audi)和保时捷销售创纪录高位，许多投资人原本预期大众汽车季报疲弱。
根据汤森路透StarMine数据，在已公布季报的泛欧STOXX 600指数 成份股企业中53%第三季业绩符合市场预期或优于市场预估。
英国富时100指数 收高0.04%，至6,777.70点；法国股市CAC 40指数 收跌0.09%，报4,274.11点。(完)
“最终未获通过可能令投资人失望，”LCG分析师Ipek Ozkardeskaya表示，“但值得注意的是，市场主要关注的仍是财政计划，以及无论医保议案投票结果是否令人失望，特朗普政府都可以继续推进其扩张性财政计划。”
路透伦敦/米兰3月23日 - 欧洲股市周四攀升，旅游和零售股领涨，因投资者对美国总统特朗普刺激政策的乐观情绪升温，美国众议院即将对特朗普总统的医保议案进行投票。
路透3月22日 - 欧洲股市周三触及两周低位，延续了昨日的跌势，受压于银行股走疲和安全服务公司Gemalto发布利润预警后急挫。