欧洲股市：从五年高位回落，受苏格兰皇家银行和雷诺走低拖累

欧洲股市：在交投震荡后小幅收涨，受助于油股上升
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数回落0.2%
* 苏格兰皇家银行公布业绩后急挫7.5%
* 雷诺走低，之前合作方日产下调财测
路透伦敦11月1日 - 欧洲股市周五从五年高位回落，因最新的企业获利疲弱的迹象拖累苏格兰皇家银行 和车商雷诺 走低。
苏格兰皇家银行是跌幅最大的FTSEurofirst 300指数 成份股，之前该公司意外宣布录得亏损，分析师预期为录得盈利。
该行重挫7.5%，尽管公司计划成立一内部“坏账银行”，与市场预期一致。
雷诺也急跌4.3%，之前日本合作方日产 下调获利预估。
根据汤森路透StarMine提供的数据，在已经公布业绩的泛欧STOXX 600指数 成份股企业中，53%的业绩不及市场预期。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.3%，报1,289.52点，从周四触及的五年收盘高位1,292.73点回落。
股市在下午的交易中扩大跌幅，因强于预期的美国数据再度提醒人们美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能较预期提前缩减刺激规模。
英国富时100指数 收高0.05%，至6,734.74点；德国DAX指数 收跌0.29%，报9,007.83点；法国股市CAC 40指数 回落0.62%，报4,273.19点。(完)
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。