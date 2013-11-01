欧洲股市：从五年高位回落，受苏格兰皇家银行和雷诺走低拖累

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数回落0.2%

* 苏格兰皇家银行公布业绩后急挫7.5%

* 雷诺走低，之前合作方日产下调财测

路透伦敦11月1日 - 欧洲股市周五从五年高位回落，因最新的企业获利疲弱的迹象拖累苏格兰皇家银行 和车商雷诺 走低。

苏格兰皇家银行是跌幅最大的FTSEurofirst 300指数 成份股，之前该公司意外宣布录得亏损，分析师预期为录得盈利。

该行重挫7.5%，尽管公司计划成立一内部“坏账银行”，与市场预期一致。

雷诺也急跌4.3%，之前日本合作方日产 下调获利预估。

根据汤森路透StarMine提供的数据，在已经公布业绩的泛欧STOXX 600指数 成份股企业中，53%的业绩不及市场预期。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.3%，报1,289.52点，从周四触及的五年收盘高位1,292.73点回落。

股市在下午的交易中扩大跌幅，因强于预期的美国数据再度提醒人们美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能较预期提前缩减刺激规模。