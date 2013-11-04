欧洲股市：触及五年最高收位，因预期欧洲央行将放宽政策

欧洲股市：在交投震荡后小幅收涨，受助于油股上升
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
* FTSEurofirst 300指数上升0.3%，至1,293.63点
* Euro STOXX 50指数收高0.3%，报3,061.18点
* FTSEurofirst 300指数触及五年最高收位
* 汇丰控股公布第三季业绩后股价攀升
路透伦敦11月4日 - 欧洲股市周一上涨至五年高位，受助于预期欧洲央行将放宽货币政策，以及汇丰控股 股价上涨。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.3%，报1,293.63点，此为2008年中来最高收位。该指数盘中也触及五年高位1,297.01点。
欧元区绩优股指Euro STOXX 50指数 也上升0.3%，至3,061.18点，上周触及纪录高位的德国DAX指数 也收涨0.3%，报9,037.23点。
汇丰控股攀升2.3%，为FTSEurofirst 300指数带来最多点数升幅，此前汇控公布第三季获利增加10%，且发布良好的财测。
市场预期欧洲央行在周四政策会议上将持宽松基调以扶助区内经济，这也支撑欧洲股市。
根据汤森路透StarMine数据，已公布业绩的泛欧洲STOXX 600指数 成份股企业中， 53%的第三季业绩逊于市场预期。
英国富时100指数 收高0.43%，至6,763.62点；法国股市CAC 40指数 上涨0.36%，报4,288.59点。(完)
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
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