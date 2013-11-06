欧洲股市：触及五年高位，因荷兰国际集团和Adecco业绩亮丽推高股价

欧洲股市：在交投震荡后小幅收涨，受助于油股上升
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
* FTSEurofirst 300指数收高0.4%，触及五年新高
* 荷兰国际集团和Adecco业绩优于预期，为股市上涨带来新动能
* 股市在尾盘缩减涨幅，因交易商担忧欧洲央行货币政策
路透伦敦11月6日 - 欧洲股市周三触及五年高位，此前荷兰国际集团(ING)和人力资源服务公司Adecco 公布优于预期的业绩，为股市上涨带来新动力。
不过，主要股指在尾盘缩减涨幅，此前Market News的报导令市场对欧洲央行周四减息的预期降温。
荷兰国际集团 和全球最大人力资源服务公司Adecco 公布的业绩优于预期，令股价分别大涨3.5%和3.6%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收升0.4%，报1,296.58点，稍早触及五年新高1,300点。
这些企业业绩擦亮迄今表现平平的业绩期，汤森路透StarMine数据显示，已公布业绩的STOXX Europe 600指数 成份股企业中，49%的获利逊于预期，所占的比例高于近期几季。
不过，Datastream数据显示，分析师下调企业评等的步伐放慢，显示市场对公司未来获利的悲观情绪有所缓解。
“环境正在改善，因此预期未来公司获利将显着好转，”财富管理公司B Capital董事总经理Lorne Baring说。
英国富时100指数 收低0.08%，至6,741.69点；德国DAX指数 收升0.35%，报9,040.87点；法国股市CAC 40指数 上涨0.79%，报4,286.93点。(完)
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。