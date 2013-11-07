欧洲股市：基本收平，因欧洲央行减息但没有宣布推出新的LTRO

* FTSEurofirst 300指数基本收平，Euro STOXX 50指数下跌0.4

* 股指创下五年高位后回落

* 欧洲央行意外减息，提振出口类股

* 二线国家的银行股受创，因欧洲央行没有提供新的LTRO

* 强劲的美国经济数据令美联储提早缩减刺激计划的预期升温

路透伦敦11月7日 - 欧洲股市周四在交投震荡中基本持平，成交放量，因欧洲央行意外减息带来提振，但市场忧虑规模较小银行的融资问题，以上两项因素对股市的影响互相抵销。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 小升0.03%，报1,296.95点，稍早触及1,316.42点的五年新高，当时欧洲央行宣布下调指标利率。

但欧洲央行没有宣布提供新一轮长期再融资操作(LTRO)，燃点对二线国家银行的忧虑，且强于预期的美国GDP数据限制对美联储将继续执行刺激计划的押注。美国周五将公布非农就业报告。

欧洲汽车股 ，工程类股 和个人用品类股 上涨0.6-1.5%。

欧洲央行宣布减息后，欧元下挫，有利向外国市场出售产品的欧元区出口企业。

在出口企业中，车胎制造商Continental 和体育用品制造业阿迪达斯(Adidas) 分别劲涨6.8%和4%，也受助于两家企业的季度财测。

意大利 和其他欧元区二线国家的银行股下跌，此前欧洲央行总裁德拉吉称，央行会议上没有详细讨论提供新的LTRO的问题。欧洲央行的LTRO向较小规模的银行提供低成本资金。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 跌0.4%，至3,042.98点，此前触及3,106.64的五年高位。

欧洲股市尾盘受压的另一个原因是投资人担忧美联储何时开始缩减刺激计划，此前数据显示美国第三季经济增速快于预期。