欧洲股市：收跌，受累于法国评等遭调降

欧洲股市：微幅收高，本季录得两年来最佳季度表现
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
* 法国股市表现稍逊，因标普调降该国评等
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数回落0.1%，报1,295.17点
* 美国就业数据强于预期
* 部分投资者现更多关注经济基本面
* 很多投资者仍对2014年持乐观态度
路透伦敦11月8日 - 欧洲股市周五小跌，法国股市表现逊于其他区内市场，因该国评等被调降，不过很多投资者感到越来越多的迹象显示，全球经济复苏将在较长时间内支撑股市。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.1%，报1,295.17点，周四触及五年高位1,316.42点。该指数本周连续第五周收涨。
法国CAC-40指数 是跌幅最大的欧洲市场指数，回落0.5%，报4,260.44点，之前标准普尔将该国评等从AA+调降至AA。
与之形成鲜明对照，美国10月就业增长意外加速。
数据改善可能促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)提前开始缩减刺激规模。
不过，Berkeley Futures的副董事Richard Griffiths感到，相对于美联储的政策前景，部分投资者目前开始更多地关注全球经济不断改善的基本面。
巴克莱证券策略师认为，企业获利增长加速将使泛欧STOXX 600指数 2014年的回报达到27%。年内迄今，该指数已累积攀升约15%，而FTSEurofirst指数的涨幅为14%。
英国富时100指数 收高0.17%，至6,708.42点；德国DAX指数 小跌0.03%，报9,078.28点。(完)
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。