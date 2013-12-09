欧洲股市：小涨，因中国数据强劲支撑经济成长乐观情绪

* FTSEurofirst 300指数收高0.2%，Euro STOXX 50指数升0.3%

* 中国数据扶助股市维持美国就业报告后的升势

路透伦敦12月9日 - 欧洲股市周一小涨，整固上一交易日的升势，因中国出口数据强劲，投资人对全球经济成长增强的期望升温。

中国11月出口同比增速远超预期，并带动当月贸易顺差创下近五年高点。中国11月通胀水平脱离上月触及的年内高点，主要受食品价格略微下降以及翘尾因素减弱推动。明年物价虽有一定上涨压力，但分析师预计整体仍将温和可控，为推进改革营造空间，货币政策料保持适度偏紧。

数据扶助全球股市维持上周五美国公布强劲就业数据后的升势。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 升0.2%，报1,272.43点，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 升0.3%，报2,988.67点。

投资人仍担心经济数据转强将鼓励美联储缩减购债计划，这限制了市场的升幅。

美国就业数据公布后，路透周五进行的调查显示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减购债的时间不会晚于明年3月。