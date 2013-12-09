欧洲股市：小涨，因中国数据强劲支撑经济成长乐观情绪

欧洲股市：微幅收高，本季录得两年来最佳季度表现
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
* FTSEurofirst 300指数收高0.2%，Euro STOXX 50指数升0.3%
* 中国数据扶助股市维持美国就业报告后的升势
路透伦敦12月9日 - 欧洲股市周一小涨，整固上一交易日的升势，因中国出口数据强劲，投资人对全球经济成长增强的期望升温。
中国11月出口同比增速远超预期，并带动当月贸易顺差创下近五年高点。中国11月通胀水平脱离上月触及的年内高点，主要受食品价格略微下降以及翘尾因素减弱推动。明年物价虽有一定上涨压力，但分析师预计整体仍将温和可控，为推进改革营造空间，货币政策料保持适度偏紧。
数据扶助全球股市维持上周五美国公布强劲就业数据后的升势。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 升0.2%，报1,272.43点，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 升0.3%，报2,988.67点。
投资人仍担心经济数据转强将鼓励美联储缩减购债计划，这限制了市场的升幅。
美国就业数据公布后，路透周五进行的调查显示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减购债的时间不会晚于明年3月。
英国富时100指数 涨0.11%，至6,559.48点；德国DAX指数 收涨0.25%，报9,195.17点；法国CAC-40指数 上扬0.11%，报4,134.10点。(完)
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。