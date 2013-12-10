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阿姆斯特丹市场报道 | 2013年 12月 11日 星期三 02:15 BJT

欧洲股市：收挫，受瑞士股市表现疲弱影响

* 瑞士股票给FTSEurofirst 300指数造成的点数拖累最大

* FTSEurofirst 300指数跌0.7%，报1,262.98点

* Euro STOXX 50指数收低0.9%，报2,960.86点

* 一些交易商认为今年进一步上涨的空间不大

* 美联储缩减购债的不确定性也令股市承压

路透伦敦12月10日 - 欧洲股市周二下滑，受瑞士大盘股跌势拖累，因瑞郎 上扬令投资人再度担心瑞士的出口。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 跌0.7%，报1,262.98点，化工集团罗氏 、制药集团诺华制药 、食品企业雀巢 等瑞士个股对该指数的点数拖累最大。

瑞士股市指标股指SMI指数 收低1.1%，因瑞郎兑美元周二升至两年高位。

交易商表示，另一个拖累欧洲股市的因素是投资人再度臆测美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能早至本月就开始缩减购债。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 跌0.9%，报2,960.86点。

美联储内部认为其下周会议上应缩减购债的呼声越来越高，圣路易斯联储总裁布拉德周一也表态支持这一立场。布拉德有时被视为美国货币政策的风向标。

英国富时100指数 跌0.55%，至6,523.31点；德国DAX指数 收挫0.88%，报9,114.44点；法国CAC-40指数 大跌1.04%，报4,091.14点。(完)
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