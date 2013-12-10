欧洲股市：收挫，受瑞士股市表现疲弱影响

* FTSEurofirst 300指数跌0.7%，报1,262.98点

* Euro STOXX 50指数收低0.9%，报2,960.86点

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 跌0.7%，报1,262.98点，化工集团罗氏 、制药集团诺华制药 、食品企业雀巢 等瑞士个股对该指数的点数拖累最大。

交易商表示，另一个拖累欧洲股市的因素是投资人再度臆测美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能早至本月就开始缩减购债。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 跌0.9%，报2,960.86点。

美联储内部认为其下周会议上应缩减购债的呼声越来越高，圣路易斯联储总裁布拉德周一也表态支持这一立场。布拉德有时被视为美国货币政策的风向标。