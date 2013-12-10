欧洲股市：收挫，受瑞士股市表现疲弱影响

欧洲股市：从16个月高位下滑，因油股和银行股走软
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
* 瑞士股票给FTSEurofirst 300指数造成的点数拖累最大
* FTSEurofirst 300指数跌0.7%，报1,262.98点
* Euro STOXX 50指数收低0.9%，报2,960.86点
* 一些交易商认为今年进一步上涨的空间不大
* 美联储缩减购债的不确定性也令股市承压
路透伦敦12月10日 - 欧洲股市周二下滑，受瑞士大盘股跌势拖累，因瑞郎 上扬令投资人再度担心瑞士的出口。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 跌0.7%，报1,262.98点，化工集团罗氏 、制药集团诺华制药 、食品企业雀巢 等瑞士个股对该指数的点数拖累最大。
瑞士股市指标股指SMI指数 收低1.1%，因瑞郎兑美元周二升至两年高位。
交易商表示，另一个拖累欧洲股市的因素是投资人再度臆测美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能早至本月就开始缩减购债。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 跌0.9%，报2,960.86点。
美联储内部认为其下周会议上应缩减购债的呼声越来越高，圣路易斯联储总裁布拉德周一也表态支持这一立场。布拉德有时被视为美国货币政策的风向标。
英国富时100指数 跌0.55%，至6,523.31点；德国DAX指数 收挫0.88%，报9,114.44点；法国CAC-40指数 大跌1.04%，报4,091.14点。(完)
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。