欧洲股市：因担忧美联储缩减购债而走低，石油服务类股领跌

欧洲股市：从16个月高位下滑，因油股和银行股走软
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.8%，EuroSTOXX 50指数回落1.2%
* 美联储开始举行为期两天的政策会议
* 技术面长期上行趋势未变
路透伦敦12月17日 - 欧洲股市周二走低，重拾本月多数时间的下行走势，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能在今天开始的为期两天的会议上决定缩减刺激规模。
石油服务类股跌幅居前，之前法国地质测量公司CGG 发布盈利预警。CGG股价放量重挫16.9%，可能录得五年来最大单日百分比跌幅。同类股票因此受创。
股市今日普跌，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数中，下跌股数量超过上涨股，比率约为2:1。
该指数本月迄今累计下跌4.4%，可能录得2008年以来首次12月收跌，因美国经济强劲增长的迹象，美联储在本周会议上开始缩减购债的可能性增加。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.8%，报1,248.30点，在昨日反弹后重拾跌势。欧元区绩优股EuroSTOXX 50指数 回落1.2%，报2,941.76点。
总体而言，欧洲股市空头势力不大，基本面和技术分析师均认为未来数月市场有进一步上扬的空间。
英国富时100指数 收跌0.55%，报6,486.19点；德国DAX指数 回落0.86%，报9,085.12点；法国CAC指数 收挫1.24%，报4,068.64点。(完)
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。