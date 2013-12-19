欧洲股市：劲扬近2%，美联储寻求缓和缩减购债影响提振市场人气

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨1.8%，Euro STOXX 50指数攀升1.9%

* 美联储寻求缓解缩减购债的影响，提振市场人气

* FTSEurofirst指数可能录得4月以来最大单周涨幅

路透伦敦12月19日 - 欧洲股市周四录得三个月来最大单日涨幅，美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三宣布，由于经济增强，决定开始逐步撤走刺激举措，但幅度较很多人预期的更为温和。

美联储温和缩减每月购债规模，同时声称美国经济复苏累积动能。

美联储还暗示，将在较之前承诺更长的时间内保持指标利率在低位，这也有助于缓解缩减购债对市场造成的冲击。

景气循环股领涨，其中旅游休闲类股 、媒体类股 、金融服务类股 以及保险类股 均上涨超过2%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨1.8%，报1,281.87点，为9月以来最大单日涨幅。

该指数本周迄今累积攀升3.2%，可能录得4月以来最大单周升幅，年内涨幅达到13%。

Euro STOXX 50指数 收升1.9%，报3,031.05点，Euro STOXX波动性指数 回落10.5%，为10月以来最大单日跌幅。

在一系列喜忧参半的美国数据公布后，欧洲股市在下午的交易中一度削减涨幅。数据显示，美国上周初请失业金人口大幅增加。