欧洲股市：收高，受购并交易提振

欧洲股市：创近16个月最高收位，市场轻松看待英国正式启动脱欧日
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。
* 德国DAX指数创新高
* FTSEurofirst 300指数和Euro STOXX 50指数均升0.7%
* IMF预计美国经济强劲，提振股市
路透伦敦12月23日 - 欧洲股市周一连升第四个交易日，受到企业购并活动提振，德国DAX指数创下历史新高。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.7%，报1,296.83点，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 也升0.7%，报3,070.91点。德国DAX指数 收高0.94%，报9,488.82点的纪录收盘新高。
购并活动增加的迹象支撑了升势。
德国ProSiebenSat1 同意出售东欧电视和电台业务，该股收高1.6%。
测试和检验集团Bureau Veritas 升3.5%，因交易商对其收购Maxxam Analytics的行动表示欢迎。
国际货币基金组织(IMF)周日预计美国经济明年将加速扩张。
英国富时100指数 收高1.09%，报6,678.61点；法国CAC指数 上扬0.51%，报4,215.29点。(完)
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。
汽车类股也大幅上涨，升1.6%，德国大陆集团和大众汽车攀升，扶助德国DAX指数升1.35%，创2015年4月以来的最高收位。
路透米兰3月27日 - 欧洲股市周一下滑，受矿业股和银行股跌势拖累，此前美国总统特朗普因支持票不足撤回医改议案，立法首战以失败告终，令投资人担心他兑现财政刺激政策承诺的能力。