欧洲股市：收低，但西班牙股市受数据提振上扬

* 西班牙IBEX 35指数受强劲数据带动收高0.9%

* 德意志银行称经济持续复苏将提振西班牙股市

* FTSEurofirst 300指数收低0.2%，因中美经济数据限制买兴

路透伦敦1月6日 - 欧洲股市周一收低，但西班牙股市表现出众，因强劲的经济数据助燃对西班牙经济复苏的期望，并激活了对该国股市的买兴。

在数据显示西班牙服务业以六年半最快速度增长后，西班牙IBEX指数 收高0.9%。其他欧洲股市多数收低。

Datastream数据显示，强劲的经济数据已扶助涵盖面更广的MSCI西班牙指数在过去六个月大涨约30%，在主要欧洲股指中表现最好。

德意志银行策略师Gareth Evans表示，“我们认为这是经济数据改善的开始，预计将会持续。”

他预计西班牙和意大利股市今年表现将超过STOXX Europe 600指数 14%的升幅。

意大利FTSE MIB指数 升0.6%，该国服务业调查显示12月服务业萎缩幅度缓和。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.2%，报1,309.24点，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 也跌0.2%，报3,069.16点。