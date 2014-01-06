欧洲股市：收低，但西班牙股市受数据提振上扬

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
* 西班牙IBEX 35指数受强劲数据带动收高0.9%
* 德意志银行称经济持续复苏将提振西班牙股市
* FTSEurofirst 300指数收低0.2%，因中美经济数据限制买兴
路透伦敦1月6日 - 欧洲股市周一收低，但西班牙股市表现出众，因强劲的经济数据助燃对西班牙经济复苏的期望，并激活了对该国股市的买兴。
在数据显示西班牙服务业以六年半最快速度增长后，西班牙IBEX指数 收高0.9%。其他欧洲股市多数收低。
Datastream数据显示，强劲的经济数据已扶助涵盖面更广的MSCI西班牙指数在过去六个月大涨约30%，在主要欧洲股指中表现最好。
德意志银行策略师Gareth Evans表示，“我们认为这是经济数据改善的开始，预计将会持续。”
他预计西班牙和意大利股市今年表现将超过STOXX Europe 600指数 14%的升幅。
意大利FTSE MIB指数 升0.6%，该国服务业调查显示12月服务业萎缩幅度缓和。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.2%，报1,309.24点，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 也跌0.2%，报3,069.16点。
英国富时100指数 微升0.06点，报6,730.73点；德股DAX指数 收低0.08%，至9,428.00点；法国CAC-40指数 下滑0.47%，报4,227.54点。(完)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。