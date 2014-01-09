欧洲股市：下跌，债务警告拖累法国股市走低

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
* 法国CAC指数跌0.8%，受债务警告拖累
* FTSEurofirst 300指数跌0.4%，至1,315.39点
* Euro STOXX 50指数下滑0.7%，报3,090.26点
路透伦敦1月9日 - 欧洲股市周四收低，因债务警告压低法国股市，且欧股跟随美股下滑。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300 盘中一度升至五年半高位，终盘收低0.4%，报1,315.39点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 跌0.7%，报3,090.26点。
法国CAC指数 在欧股中表现最差，下挫0.8%。交易商表示，法国官员警告该国债务水平，导致法股被抛售。
法国公共审计办公室主任Didier Migaud表示，法国的国家债务已处于“危险区域”。
“市场开始忧虑法国的状况，”瑞士银行Bordier首席投资长Michel Juvet表示。
法国经济增长步伐落后于德国，且本周浮现法国经济可能跑输意大利和西班牙等欧元区二线经济体的迹象。
英国富时100指数 收低0.45%，报6,691.34点；德股DAX指数 收跌0.8%，至9,421.61点；法国CAC-40指数 收跌0.84%，报4,225.14点。(完)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。