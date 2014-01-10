欧洲股市：上扬，但疲弱的美国就业数据限制涨幅

欧洲股市：触及20个月高位，投资人重新关注业绩和购并等基本面消息
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上扬0.4%
* 疲弱的美国就业数据公布后，该数据从五年半高位回落
路透伦敦1月10日 - 欧洲股市周五攀升至五年半新高，受助于一系列强劲的企业财测。远低于预期的美国就业数据仅给市场带来很小的拖累。
数据显示，美国12月就业岗位增加7.4万个，较之最保守的分析师预期也低三分之一。
但市场认为，数据受到寒冷天气这一临时性因素影响，另外，任何经济疲弱的迹象都可能促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)放慢缩减购债步伐，这让投资者感到宽慰。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.4%，报1,321.16点，美国数据公布后，从1,328.31点的五年半高位回落，但仍坚守在平盘之上。
德国汉莎航空领涨，急升8.9%，成交量为日均值的逾三倍，之前该公司报告12月客流量增长，且预期2014年燃料成本下降。
全球最大手表生产商斯沃琪急升3.9%，该公司之前报告销售增长，且预期2014年销售将呈双位数增长，缓解了对华出口减少的忧虑。 欧洲第四季业绩期将在下周开幕。
斯沃琪的消息提振区内奢侈品类股。
Lipper提供的数据显示，美国基金连续第28周将资金投入欧洲股市，凸显投资者对欧洲股市及区内个股的持续买兴。
英国富时100指数 收高0.73%，报6,739.94点；德股DAX指数 收涨0.55%，至9,473.24点；法国CAC-40指数 收升0.6%，报4,250.60点。(完)
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。