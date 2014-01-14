欧洲股市：收高，因医药股上涨

欧洲股市：小幅反弹，受企业业绩和银行股升势扶助
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
* FTSEurofirst 300指数收高0.2%，至1,326.37点
* ESTOXX 50指数收升0.2%，至3,119.53点
* 大型医药股攀升，对FTSEurofirst指数上涨帮助最大
* 一些投资人仍预期欧洲股市短期回落
路透伦敦1月14日 - 欧洲股市周二小涨，受助于大型医药股攀升，以及在美国12月零售销售增幅多于预期后，美股反弹。
对欧股在2014年底前的走势有较长期预期的投资者表示，欧股普遍的上行的轨迹不变，但部份人士预计，如果欧洲企业业绩逊于市场预期，欧股短期将回调。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.2%，报1,326.37点。该指数在2013年攀升16%。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 也上升0.2%，报3,119.53点。
英国制药商阿斯利康(AstraZeneca) 股价扬升2.5%，此前公司表示，其2013年盈利增长将触及公司预估区间的高端。法国制药商赛诺菲安万特 也收升1.3%。
阿斯利康、Shire和赛诺菲安万特股价上涨，对FTSEurofirst 300指数攀升帮助最大。
瑞士银行Reyl首席投资长Francois Savary表示，Euro STOXX 50指数今年首季可能下跌至2,900点水平，但他补充说，这可能是买入良机，因他预计，该指数之后会反弹，且在2014年底收报3,400点。
高盛在本月策略报告中说，预期美股标普500指数 “在2014年回落10%的机率为67%”。
高盛将其对美国股市未来三个月的评级下调至“减码”，但对欧洲股市的评级维持在“加码”。
英国富时100指数 收高0.14%，报6,766.86点；德股DAX指数 收涨0.32%，至9,540.51点；法国CAC-40指数 收升0.26%，报4,274.20点。(完)
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。