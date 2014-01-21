欧洲股市：上涨，受新兴市场复苏前景支撑

* FTSEurofirst 300指数收高0.1%，盘中触及2008年5月来最高

* 业绩期开锣，联合利华和SGS财测强劲

路透伦敦1月21日 - 欧洲股市周二攀升至五年半新高，因联合利华 和Remy Cointreau SA 的财测显示一丝曙光，以及德国经济景气判断指数稳健，盖过其他较疲弱的报告的影响。

联合利华称公司在中国，俄罗斯和印尼市场的表现改善，扶助公司2013年业绩优于预期，股价上扬1.8%。

新兴市场复苏前景也提振法国酿酒集团Remy Cointreau SA股价劲涨4.5%，因投资人未理会其季度营收下降，反而聚焦在公司预期在2014/15会计年度，中国业务将恢复增长。

同时，欧洲市场显示复苏前景，周二公布的调查显示，德国1月ZEW现况指数跳涨至41.2，预估为34.1，12月为32.4。

瑞士公司测试和检验公司SGS 劲涨4.2%，此前公司公布的业绩强劲，公司将上调股息，且预期在未来几年营收强劲。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 盘中一度上升至2008年5月来最高的1,353.47点，之后缩减涨幅，收高0.1%，报1,345.36点。