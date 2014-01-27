更正-欧洲股市：收跌，因电信和能源股表现疲弱

(更正：因中文译文有误，内文最后一段法国CAC-40指数收盘点位应为“4,144.56点”，非“4,114.56点”)

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下跌0.8%，报1,290.62点

* Euro STOXX 50指数收跌0.5%，报3,014.62点

* 能源股受创，因BG警告产量可能不及预期

* 沃达丰走低，因美国电话电报公司称无收购该公司的计划

路透伦敦1月27日 - 欧洲股市周一跌至逾一个月最低，大型电信和能源股领跌。

市场延续上周的跌势。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.8%，报1,290.62点，为逾一个月最低。欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数 下跌0.5%，报3,014.62点。

电信和能源股为表现最差的板块，STOXX Europe 600石油和天然气股指数 急挫2.3%，BG 暴跌13.8%，因该公司警告产量可能不及预期。

STOXX Europe 600电信股指数 收跌1.5%，英国移动电话营运商沃达丰 走低，因美国电报电话公司 称没有出价收购该公司的计划。

交易商和投资者表示，欧洲股市未来一个月可能进一步走低。一位基金经理预计，泛欧STOXX 600指数 将再跌1%，但补充说，长期前景仍为将进一步走强，因欧洲经济复苏逐步累积动能。