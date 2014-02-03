欧洲股市：收在一个半月低位，因新兴市场忧虑继续施压

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦2月3日 - 欧洲股市周一收在一个半月低位，因数据显示中国经济失去动能，以及忧虑欧洲企业将受新兴市场动荡拖累。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 下跌1.4%，报1,272.95点，为12月18日来最低收位，当日收报1,259.06点。该指数在1月录得8月来首个月度下跌。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 下挫1.7%，报2,963.96点。
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周六联合公布，中国宏观经济先行指标--1月官方制造业采购经理人指数(PMI)为50.5，降至六个月低点，与路透调查中值一致。
中国前景的不确定性和美国缩减经济刺激措施，令新兴市场受到打击。新兴市场发展很大程度上依赖诸如中国和美国的投资。
英国富时100指数 收低0.69%，报6,465.66点；德国DAX指数 收跌1.29%，报9,186.52点；法国CAC-40指数 收低1.39%，报4,107.75点。(完)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。