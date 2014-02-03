欧洲股市：收在一个半月低位，因新兴市场忧虑继续施压

路透伦敦2月3日 - 欧洲股市周一收在一个半月低位，因数据显示中国经济失去动能，以及忧虑欧洲企业将受新兴市场动荡拖累。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 下跌1.4%，报1,272.95点，为12月18日来最低收位，当日收报1,259.06点。该指数在1月录得8月来首个月度下跌。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 下挫1.7%，报2,963.96点。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周六联合公布，中国宏观经济先行指标--1月官方制造业采购经理人指数(PMI)为50.5，降至六个月低点，与路透调查中值一致。

中国前景的不确定性和美国缩减经济刺激措施，令新兴市场受到打击。新兴市场发展很大程度上依赖诸如中国和美国的投资。