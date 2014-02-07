欧洲股市：延展反弹之势，受助于矿业股上涨

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
* FTSEurofirst 300指数收升0.8%，至1,300.11点
* Euro STOXX 50指数上涨0.9%，报3,038.49点
* 安赛乐米塔尔财测强劲提振矿业股
* 美国1月非农就业岗位增幅逊于预期
* Sunrise Brokers策略师建议逢低买入
路透伦敦2月7日 - 欧洲股市周五延展从上月下跌中反弹之势，受助于矿业股上扬，因长期投资人押注股市将继续从欧元区逐渐复苏的经济中得益。
欧洲股市盘中一度缩减涨幅，此前美国公布弱于预期的非农就业报告，但之后迅速反弹，因交易商和投资人表示，全球经济缓慢加速的长期前景未变。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收升0.8%，至1,300.11点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 涨0.9%，报3,038.49点。
欧洲呈现缓慢复苏的迹象，且安赛乐米塔尔(ArcelorMittal) 周五表示，预期欧洲铁生产增加将带动今年获利增长。
安赛乐米塔尔的财测强劲提振矿业股，欧洲600基本资源指数 上涨1.6%，升幅跑赢大盘。
投资人关注到尽管美国1月非农就业岗位增幅逊于预期，但失业率下降至2008年10月来最低的6.6%。
Sunrise Brokers股票策略师Chris Mellor称，较之债券或现金，股票仍是回报最佳的资产级别，因为前两者的回报将受到全球主要央行低利率拖累。
Mellor建议，利用近期全球股市下跌的机会增加股票头寸。
英国富时100指数 收高0.2%，报6,571.68点；德国DAX指数 收涨0.49%，报9,301.92点；法国CAC-40指数 收高0.96%，报4,228.18点。(完)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。