欧洲股市：跟随意大利股市缩减跌幅微幅收低，劳斯莱斯暴跌逾13%

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
* 意大利股市缩减跌幅，因总理危机看似减退
* 雀巢警告新兴市场需求放缓后，股价下滑
* 劳斯莱斯警告国防业务不佳，可能拖累公司获利
* FTSEurofirst 300指数小跌0.1%
路透伦敦2月13日 - 意大利股市周四缩减日内大部份跌幅，因该国政治不确定性将得到缓解，而欧洲股指也跟随反弹，尾盘基本收平。
意大利股市缩减跌幅，此前该国中左翼领导人、经济改革支持者Matteo Renzi成为取替总理莱塔的大热门。
在收市后，意大利总理辧公室表示，莱塔将在周五请辞，因其所属的民主党要求他辞职，让意大利可组建新政府。
意大利股市FTSE MIB指数 收低0.2%，报20,110.30点，盘中最多跌1.6%。
“如果Renzi成为总理，实际上将更有利，因为他可能更有力地推进改革议程，”Russell Investments策略师Wouter Sturkenboom说。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 微幅收跌0.1%，报1,325.39点，此为七个交易日来首次收低，盘中低见1,314.66点。
分析师仍看好欧股中长期前景，但短期走势可能有些困难。
“企业盈利较预期不够好，未能自此进一步推高股市。但相比其他发达市场，欧股仍具吸引力，我认为投资人将继续把资金转向欧洲市场，”B Capital Wealth Management董事总经理Lorne Baring说。
瑞士食品作团雀巢(Nestle) 股价大跌1.5%，此前公司称今年可能又一次达不到长期增长目标，因新兴市场需求趋软和欧洲市场价格压力。
英国的劳斯莱斯(Rolls-Royce) 暴跌13.6%，市值蒸发近40亿英镑，公司称国防业务不佳，因美国和欧洲削减支出可能使公司今年获利增长停止。
英国富时100指数 收低0.23%，报6,659.42点；德国DAX指数 收涨0.6%，报9,596.77点；法国CAC-40指数 收升0.17%，报4,312.80点。(完)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
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