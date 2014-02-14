欧洲股市：在意大利股市领涨下收高，投资人看好意大利总理换人

欧洲股市：受银行股跌势拖累小幅收低，本周小跌
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
* 意大利股市大涨1.6%，领跑欧股
* 投资人乐见伦齐可能出任新总理
* FTSEurofirst 300指数收高0.5%，ESTOXX 50指数升0.7%
* 德国和法国经济成长数据也提振股市
路透伦敦2月14日 - 意大利股市周五领涨欧洲股市，因投资人对意大利可能出任的新总理反应积极，而德国和法国经济成长迹象也给了股市进一步提振。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 升0.5%，报1,332.30点，在过去八个交易日中有七日收高，而欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 升0.7%，报3,119.06点。
意大利FTSE MIB指数 大涨1.6%，为欧元区表现最好的股市，今年迄今升幅接近8%，表现优于泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数同期的1.2%。
在数据显示欧元区最大的两个经济体经济成长优于预期后，德国和法国股市也上涨。
德国DAX指数 收涨0.68%，报9,662.40点；法国CAC-40指数 收升0.63%，报4,340.14点。
Pioneer Investments欧洲大型股部门主管Andrew Arbuthnott表示，欧洲经济逐步复苏的迹象会令欧元区银行股得益。
德国钢铁生产企业蒂森克虏伯 升3.8%，在FTSEurofirst 300指数成份股中涨幅居前，此前该公司公布季度运营获利优于预期。
英国富时100指数 微升0.06%，报6,663.62点；(完)
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。
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