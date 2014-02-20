更正-欧洲股市：收平盘，矿业股下滑

(更正：内文最后一段...德国股市应为收低"0.43%"，非“0.43点”)

* FTSEurofirst 300指数下跌后收平盘

* 矿业股下滑，因中国制造业数据令人失望

* BAE Systems发布盈警后股价下跌

路透伦敦2月20日 - 欧洲股市周四扳回盘中跌幅收平盘，受助于美国制造业数据强劲带动美股上涨，但市场信心仍然脆弱，且矿业股因中国数据令人失望而下滑。

美股三大股指上升介乎0.4-0.6%，此前数据显示Markit美国2月制造业采购经理人指数(PMI)增速为约四年来最快，促使欧洲投资人在尾盘吸纳股价下跌的个股。

不过，整体市场信心仍然不稳，此前中国，法国和美国大西洋沿岸中部地区数据疲弱。美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录显示美联储将继续缩减购债计划，投资人也感到不安。

欧洲基本资源指数 下跌1.1%，是跌幅最大的板块之一，此前中国Markit/汇丰2月制造业PMI初值降至48.3，创七个月低点，显示中国制造业活动萎缩。 中国是全球最大的金属消费国。

其他景气股下跌，工业品和服务业指数 跌0.7%，由欧洲最大的防卫承包商BAE Systems 领跌。

BAE Systems劲挫8.3%，此前公司警告，今年盈利可能下降多至10%，因美国节省支出。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 微升0.01%，报1,338.77点，此前低见1,324.36点，为一周最低。