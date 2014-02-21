欧洲股市：连涨第三周，由法国股市领升

欧洲股市：小幅反弹，受企业业绩和银行股升势扶助
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
* FTSEurofirst指数上涨0.3%，法国CAC-40指数触及2008年来最高
* Technip和Saint-Gobain公布业绩后目标价被上调
* 法国股市摆脱去年跑输的頽势
* 沃达丰和Verizon的交易完成后，前者股价大涨
路透伦敦2月21日 - 法国股市CAC-40指数 周五触及五年半峰值，领升欧洲股市连涨第三周。
法国上市石油服务集团Technip 和建筑企业Saint-Gobain 分别劲涨2.5%和3.8%，因在本周稍早两家公司公布业绩后，多家银行上调其目标价。
Saint-Gobain延续近期多家法国企业公布的获利和财测较佳的趋势，和去年形成对比，当时经济疲弱拖累企业获利，导致法国CAC-40指数表现落后。
法国CAC-40指数今年迄今上涨2%，德国DAX指数 升1.1%。去年，DAX指数录得25%的升幅，CAC-40指数升幅为17%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 升0.3%，报1,343.12点，由法国CAC-40指数领涨，该指数上涨0.6%，触及2008年来最高水平。
至于法国股市以外，沃达丰(Vodafone) 劲升3%，因沃达丰将其在Verizon Wireless的股权出售给Verizon 的交易完成。沃达丰攀升对FTSEurofirst 300指数上涨的贡献最多。
FTSEurofirst 300指数连升第三周，且投资人对欧洲股市的看法仍然正面，数据显示大量资金进一步流入该区。
汤森路透Lipper对102家在欧洲股市投资的美国基金进行调查，显示他们在截至2月19日的七日向欧洲股市投入的资金增加5.02亿美元，此为连续第34周净流入，创下Lipper自1992年监察资金流动来最长的周度流入。
英国富时100指数 收升0.37%，报6,838.06点；德国DAX指数 收升0.4%，报9,656.95点；法国CAC-40指数 收高0.59%，报4,381.06点。(完)
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。