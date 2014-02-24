欧洲股市：上涨至六年高位，受西班牙股市提振

* FTSEurofirst 300涨至六年高位

* Euro STOXX 50指数也上升

* 穆迪上调西班牙评等提振西班牙股市

* 福斯汽车和汇丰控股限制涨幅

路透伦敦2月24日 - 西班牙股市周一上涨扶助欧洲股市涨至六年高位，但汇丰业绩弱于预期以及福斯汽车财测令人失望，限制股市涨幅。

西班牙股市 上扬1.2%，因穆迪周五将西班牙公债评等上调一个级距至BAA2，展望为“正面”。数据显示2月德国企业信心升至2011年7月来最高水平，也提振市场人气。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.64%，报1,351.65点，此为2008年5月来最高收位。

欧元区绩优股指数Euro STOXX 50指数 收升0.8%，报3,157.31点。

沃达丰(Vodafone) 劲涨4%，受助于出售其在美国移动电话公司Verizon Wireless的股权，该公司有望取得企业历来最大的资本回报之一的前景。

汇丰控股 大跌2.8%，此前该行公布逊于预期的业绩，且警告新兴市场的波动性上升。

福斯汽车(大众汽车, Volkswagen) 暴跌9.2%，此前公司发布的2014年财测令人失望，且公布将买入在卡车制造商Scania 尚未持有的股权，投资人认为出价过高，Scania股价则暴涨31.9%。