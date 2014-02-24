欧洲股市：上涨至六年高位，受西班牙股市提振

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
* FTSEurofirst 300涨至六年高位
* Euro STOXX 50指数也上升
* 穆迪上调西班牙评等提振西班牙股市
* 福斯汽车和汇丰控股限制涨幅
路透伦敦2月24日 - 西班牙股市周一上涨扶助欧洲股市涨至六年高位，但汇丰业绩弱于预期以及福斯汽车财测令人失望，限制股市涨幅。
西班牙股市 上扬1.2%，因穆迪周五将西班牙公债评等上调一个级距至BAA2，展望为“正面”。数据显示2月德国企业信心升至2011年7月来最高水平，也提振市场人气。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.64%，报1,351.65点，此为2008年5月来最高收位。
欧元区绩优股指数Euro STOXX 50指数 收升0.8%，报3,157.31点。
沃达丰(Vodafone) 劲涨4%，受助于出售其在美国移动电话公司Verizon Wireless的股权，该公司有望取得企业历来最大的资本回报之一的前景。
汇丰控股 大跌2.8%，此前该行公布逊于预期的业绩，且警告新兴市场的波动性上升。
福斯汽车(大众汽车, Volkswagen) 暴跌9.2%，此前公司发布的2014年财测令人失望，且公布将买入在卡车制造商Scania 尚未持有的股权，投资人认为出价过高，Scania股价则暴涨31.9%。
英国富时100指数 收升0.41%,至6,865.86点；德国DAX指数 收高0.54%,至9,708.94点；法国CAC-40指数 上升0.87%,报4,419.13点.(完)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。