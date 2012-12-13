版本:
中国
阿姆斯特丹市场报道 | 2012年 12月 14日 星期五 02:49 BJT

欧洲股市:受保健股下挫拖累收低,结束八日连涨

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.4%
    * 欧元区绩优股Euro STOXX 50指数下滑0.1%
    * 部分交易商寻求年底前获利了结
    * 路透调查预计明年欧股上涨

    路透伦敦12月13日 - 欧洲股市周四从18个月高位回落,权重保健股下
挫领跌,美国预算谈判的不确定性促使投资人对欧股八日连升获利了结.
    
    尽管许多交易商寻求在年底前沽出落袋为安,但路透调查预计欧股明
年还将进一步上涨,因预期欧元区经济和欧债危机都将改善.
    
    泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.4%,报1,134.86点,
略低于本周稍早触及的数月高位1,141.32点.
    
    欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 也小跌0.1%,报2,627.6
6点,盘中稍早曾触及今年高位2,638.64点.
    
    投资人表示,美国政客就避免财政悬崖的磋商陷入僵局是股市下挫的
主要原因.
    
    尽管多数交易商预计财政悬崖协议终将达成,但持续的不确定性牵制
股市.
    
    制药商阿斯利康(AstraZeneca)大跌2.8%,对FTSEurofirst 300指数拖
累最大,此前一临床研究显示该制药商的一关节炎治疗药物疗效不及其竞
争对手的同类产品.
    
    阿斯利康大跌也拖累同业股价,葛兰素史克(GlaxoSmithKline)<GSK.L
>和罗氏 跌幅介乎0.7-0.8%.
    
    路透调查预计欧元区STOXX 50指数明年将收报2,883.50点,这是2011
年上半年的水准.
    
    英国富时100指数 收低0.27%,报5,929.61点;德国股市DAX指数
 跌0.43%,报7,581.98点,法国CAC-40指数 跌0.1%,报3,643
.13点.(完)

更多 阿姆斯特丹市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐