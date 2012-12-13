欧洲股市:受保健股下挫拖累收低,结束八日连涨

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.4% * 欧元区绩优股Euro STOXX 50指数下滑0.1% * 部分交易商寻求年底前获利了结 * 路透调查预计明年欧股上涨 路透伦敦12月13日 - 欧洲股市周四从18个月高位回落,权重保健股下 挫领跌,美国预算谈判的不确定性促使投资人对欧股八日连升获利了结. 尽管许多交易商寻求在年底前沽出落袋为安,但路透调查预计欧股明 年还将进一步上涨,因预期欧元区经济和欧债危机都将改善. 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.4%,报1,134.86点, 略低于本周稍早触及的数月高位1,141.32点. 欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 也小跌0.1%,报2,627.6 6点,盘中稍早曾触及今年高位2,638.64点. 投资人表示,美国政客就避免财政悬崖的磋商陷入僵局是股市下挫的 主要原因. 尽管多数交易商预计财政悬崖协议终将达成,但持续的不确定性牵制 股市. 制药商阿斯利康(AstraZeneca)大跌2.8%,对FTSEurofirst 300指数拖 累最大,此前一临床研究显示该制药商的一关节炎治疗药物疗效不及其竞 争对手的同类产品. 阿斯利康大跌也拖累同业股价,葛兰素史克(GlaxoSmithKline)<GSK.L >和罗氏 跌幅介乎0.7-0.8%. 路透调查预计欧元区STOXX 50指数明年将收报2,883.50点,这是2011 年上半年的水准. 英国富时100指数 收低0.27%,报5,929.61点;德国股市DAX指数 跌0.43%,报7,581.98点,法国CAC-40指数 跌0.1%,报3,643 .13点.(完)