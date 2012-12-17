欧洲股市: 收低,受KPN和Aggreko大跌打压

欧洲股市：收盘基本持平，强劲的企业业绩力撑市场稳定在14个月高位
路透伦敦2月22日 - 欧洲股市周三持稳在14个月高位，受莱斯银行集团、Telefonica Deutschland和Scor等企业的强劲业绩支撑。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数回落0.1%,至1,132.52点 * 欧元区STOXX 50指数收跌0.1%,报2,628.01点 * KPN拖累电信股走低,Aggreko也承压 * 年底前投资者不愿建立新头寸 路透伦敦12月17日 - 欧洲股市周一下跌,受电信集团KPN 及 电力公司Aggreko 下跌拖累,投资人早盘对一些股票获利了结,因 本周是今年最后一个完整的交易周. 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.1%,报1,132.52点. 欧元区绩优股指数Euro STOXX 50 index 下跌0.1%,至2,628.0 1点. 荷兰电信企业KPN股价暴跌15%,此前该公司下调股息.欧洲股市因此受 创,KPN重挫拖累英国电信公司沃达丰(Vodafone) 下挫1.7%,对FTSE urofirst 300指数造成最大拖累. 英国发电机供应商Aggreko暴跌21.7%,因该公司在两个月内发布第二 次获利警告. 欧洲股市下跌,未受美股早盘扬升提振.有迹象显示,美国避开财政悬 崖的磋商取得进展,美国对此做出正面反应. Logic Investments交易部董事Darren Easton称,他在沃达丰股价下 跌后买入一些该公司股票,但总的来说,将在年底前寻机卖出股票,因美国 财政悬崖磋商存在不确定性. "过去三四天我一直在卖出,因我认为如果美国财政悬崖磋商无法达成 协议前,股市无法保持如此高的水平,"他说. "越接近周末,人们会越发感到不安,卖出的可能性越高,"他补充说. 英国富时100指数 收低0.16%,报5,912.15点;德国股市DAX指数 上升0.11%,报7,604.94点,法国CAC-40指数 下跌0.14%,至 3,638.10点.(完)
路透伦敦2月22日 - 欧洲股市周三持稳在14个月高位，受莱斯银行集团、Telefonica Deutschland和Scor等企业的强劲业绩支撑。
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
路透米兰/伦敦2月20日 - 欧洲股市周一上扬，得益于电信与矿业类股走强。不过联合利华(Unilever)在美国卡夫亨氏(Kraft Heinz)撤回1,430亿美元收购要约后下挫，拖累大盘走势。