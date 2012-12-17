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阿姆斯特丹市场报道 | 2012年 12月 18日 星期二 02:02 BJT

欧洲股市: 收低,受KPN和Aggreko大跌打压

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数回落0.1%,至1,132.52点
    * 欧元区STOXX 50指数收跌0.1%,报2,628.01点
    * KPN拖累电信股走低,Aggreko也承压
    * 年底前投资者不愿建立新头寸

    路透伦敦12月17日 - 欧洲股市周一下跌,受电信集团KPN 及
电力公司Aggreko 下跌拖累,投资人早盘对一些股票获利了结,因
本周是今年最后一个完整的交易周.
    
    泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.1%,报1,132.52点.
欧元区绩优股指数Euro STOXX 50 index 下跌0.1%,至2,628.0
1点.
    
    荷兰电信企业KPN股价暴跌15%,此前该公司下调股息.欧洲股市因此受
创,KPN重挫拖累英国电信公司沃达丰(Vodafone) 下挫1.7%,对FTSE
urofirst 300指数造成最大拖累.

    英国发电机供应商Aggreko暴跌21.7%,因该公司在两个月内发布第二
次获利警告.
    
    欧洲股市下跌,未受美股早盘扬升提振.有迹象显示,美国避开财政悬
崖的磋商取得进展,美国对此做出正面反应.
    
    Logic Investments交易部董事Darren Easton称,他在沃达丰股价下
跌后买入一些该公司股票,但总的来说,将在年底前寻机卖出股票,因美国
财政悬崖磋商存在不确定性.
    
    "过去三四天我一直在卖出,因我认为如果美国财政悬崖磋商无法达成
协议前,股市无法保持如此高的水平,"他说.
    
    "越接近周末,人们会越发感到不安,卖出的可能性越高,"他补充说.
    
    英国富时100指数 收低0.16%,报5,912.15点;德国股市DAX指数
 上升0.11%,报7,604.94点,法国CAC-40指数 下跌0.14%,至
3,638.10点.(完)

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