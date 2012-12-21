欧洲股市: 在银行股带领下收低,因担忧美国预算

* FTSEurofirst 300指数收跌0.3%,至1,139.17点 * Euro STOXX 50指数下滑0.3%,至2,651.09点 * Aeroports de Paris和银行股跌幅居前 * 美国预算危机令股市承压 路透伦敦12月21日 - 欧洲股市周五下跌,银行股领跌,美国可能无法 达成预算协议的新迹象令市场不安.若美国达成预算协议,将可避开拖累经 济成长的财长举措在明年初开始实施. 股市下跌,此前众议院议长贝纳提出的增税和减支提议未能获得众议 院共和党同僚的支持. 多数投资人表示,仍预期美国政界人士最终会达成协议,不过交易商对 年底前建立新头寸持谨慎态度. 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 下滑0.3%,至1,139.17点, 受大型银行股下跌拖累.该指数在本周稍早一度升至19个月高位的1,144.1 5点. 欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 也回落0.3%,至2,651.0 9点. Berkeley Futures的副董事Richard Griffiths说,大部份投资人仍然 "作多"股市,因预期明年1月股市将进一步上涨,且届时美国已达成财政悬 崖协议. Griffiths说,德国股市DAX指数在1月可能升至7,800点,Euro STOXX 5 0指数可能上涨至2,725点. 法国巴黎主要机场运营商Aeroports de Paris 是跌幅最大 的FTSEurofirst 300指数成份股企业,该股大跌5.4%,此前该公司下调获利 目标. STOXX 600欧洲银行指数 是跌幅最大的板块之一,该指数下滑0 .9%,英国银行股下跌,此前一份议会报告警告,银行业可能需求更严格监管 . 英国富时100指数 收低0.31%,报5,939.99点,德国股市DAX指数 收低0.47%,报7,636.23点,法国CAC-40指数 收跌0.15%,报 3,661.40点.(完)