欧洲股市:美国预算谈判忧虑令欧洲股市承压

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数基本收平于1,137.60点 * 欧元区绩优股Euro STOXX 50指数上涨0.4%至2,659.95点 * 对美国"财政悬崖"的担忧令股市脱离盘中高位 * 大多数交易商持正面看法,预计美国最终会达成避免"财政悬崖"的 协议 路透伦敦12月27日 - 周四市场再度忧心于美国可能无法达成预算协 议以避免挫伤成长的财政举措生效,这一担心令欧洲股市承压,不过大多数 交易商仍认为美国将达成协议. 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 基本收平于1,137.60点, 不过欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 小涨0.4%至2,659.95点 . 交易商仍关注于美国政客围绕避免"财政悬崖"的谈判的进展. 美国参议院民主党领袖里德发出该国可能跌落"财政悬崖"的警告后,F TSEurofirst 300指数跌离日高1,141.79点. 然而,大多数交易商仍认为美国将达成协议,而且预计即便12月底之前 不能达成协议,1月美国政界人士也将会达成协议,以避免对美国经济造成 过度伤害. "客户有一些紧张.未来可能会进一步回落,但总体前景仍呈正面.市场 普遍预计,当压力来临时,他们将达成协议,"City Index交易部主管Giles Watts表示. 浏览2012年各种资产的表现,请点选:(link.reuters.com/nyw85s) 85s) 除了对美国预算形势的担忧外,市场对欧元区主权债务危机的演变仍 存有一些忧虑. 周四被国有化的西班牙银行Bankia 重挫19.5%,此前银行业 援助基金FROB披露该行估值为负42亿欧元. 然而,欧洲央行(ECB)承诺将采取新措施来帮助西班牙、意大利等债务 高企国,使欧洲股市今年下半年录得升幅. FTSEurofirst 300指数2012年初以来已累计上涨约14%,而且仍接近于 上周所及的19个月高位1,144.15点.Euro STOXX 50指数则累计上涨15%,德 国DAX指数 累计上涨近30%. Cavendish Asset Management欧洲股市基金经理Caroline Vincent认 为,1月欧洲股市将持续上涨,而且她预计美国政界人士将达成避免"财政悬 崖"的协议. 英国富时100指数 收报5,954.30点.德国股市DAX指数 收高0.26%,报7,655.88点.法国CAC-40指数 收高0.59%,报3,674.26 点.(完)